Первый пациент выздоровел в Санкт-Петербурге после переливания плазмы

15 Май 2020 2020-05-15T00:24:08+03:00

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В Санкт-Петербурге лечить больных коронавирусом переливанием плазмы начали буквально неделю назад - 7 мая 2020 года. Но за это время удалось помочь всем испытуемым. Один больной уже выздоровел, двое других пока в больнице, но идут на поправку. Об успешном лечении коронавируса донорской плазмой рассказали в комитете по здравоохранению города.

- Улучшение состояния первого пациента произошло на второй день после введения плазмы, - сообщили в пресс-службе комитета. - На третий день его перевели из реанимации в обычную палату, а уже 14 мая он был выписан домой.

Напомним, что плазму крови в Санкт-Петербурге перелили трем пациентам Городской больницы №40 в Сестрорецке. Двое из них - врачи, заразившиеся COVID-19 на рабочем месте.

- Медики находились в тяжелом состоянии, мы готовили их к переводу на ИВЛ, - рассказал главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы №40 Евгений Гарбузов. - На сегодняшний момент один больной переведен из реанимации в палату, второй также идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU