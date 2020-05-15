Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 15 мая 2020 года: Выявлено 66 человек
За последние сутки в России выявлено еще 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 42,5 процентов не имели клинических проявлений болезни. Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 15 мая 2020 года составили 66 человек.
- За последние сутки в Ленинградской области выло выявлено еще 66 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе заразились 1841 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
С начала эпидемии в регионе уже выздоровели 593 человека, из них 35 за последние сутки. Также 15 мая стало известно о том, что от коронавируса умер еще один пациент. Всего в области 7 человек скончались за все время.
Напомним, что с 14 мая в Ленинградской области был снят строгий карантин с Пикалево и Первомайское. Эпидемиологическая ситуация в этих населенных пунктах улучшилась за время ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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