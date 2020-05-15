2020-05-15T13:50:35+03:00
Общество

Два новых детских сада откроются в Кудрово

В молодом городе Ленинградской области появится еще 300 мест для дошколят
Лилия КОЗЛОВА
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Два новых детских сада готовятся к открытию в КудровоДва новых детских сада готовятся к открытию в КудровоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области, городе Кудрово, готовятся к открытию два новых детских сада. Как стало известно в пятницу, 15 мая 2020 года, дошкольные учреждения в общей сложности на 300 мест, в ЖК «Капитал» и ЖК «Новый Оккервиль» уже полностью готовы. Остались только небольшие приготовления. Идет процесс лицензирования на осуществление образовательной деятельности.

- Объекты представляют собой пристроенные к жилым домам трехэтажные здания. Территория детских садов благоустроена, по периметру детских площадок предусмотрено безопасное прорезиненное покрытие, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Объекты строились в рамках соглашений с застройщиками по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и после получения лицензии будут переданы в муниципальную собственность. Общая стоимость строительно-монтажных работ на двух объектах составляет 340 млн рублей.

Также сейчас в Кудрово на стадии строительства находятся еще 4 объекта образования. Это школа на 1000 мест, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, и три детских сада на 295, 160 и 190 мест. Два садика откроются уже в этом году, один — в следующем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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