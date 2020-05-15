2020-05-15T15:34:49+03:00
Общество

Первый излечившийся от коронавируса после переливания плазмы петербуржец рассказал, как ему спасли жизнь

Легче болевшему врачу стало уже на второй день
Роман ЛЯЛИН
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Врачу перелили плазмуВрачу перелили плазмуФото: Олег ЗОЛОТО
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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 больницы № 40 Санкт-Петербурга Дмитрий Ильин был тяжело болен коронавирусом. Поэтому медики решили испробовать на нем новое лечение - переливание плазмы переболевших коронавирусом. И как оказалось, не зря. Сейчас Дмитрию Ильину стало легче. Он поблагодарил "доноров", предоставивших свою кровь.

- Я хотел бы сказать искренние слова благодарности за то, что в кратчайшие сроки при тяжелом заболевании меня удалось спасти и вернуть к нормальной жизни и семье, - записал видеообращение Дмитрий Ильин. - Благодарен каждому, кто участвовал в спасении моей жизни. Мне была перелита плазма от пациентов, которые перенесли заболевание. Уже на вторые сутки я почувствовал облегчение, наладилось дыхание, появились силы, снизилась интоксикация. Низкий поклон каждому из вас. Спасибо, что вернули меня.

Сейчас врач излечился от коронавируса и уже может общаться с близкими.

Исповедь первого петербуржца, который вылечился от коронавируса после переливания плазмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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