2020-05-15T15:34:32+03:00
Общество

Редкую операцию на головном мозге девочки провели в Санкт-Петербурге

У 11-летней пациентки была крайне редкая для детей патология
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге провели редкую операцию на головном мозге ребенка / Фото: СПбГПМУВ Петербурге провели редкую операцию на головном мозге ребенка / Фото: СПбГПМУ
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В Санкт-Петербурге нейрохирурги Педиатрического университета провели редчайшую операцию на головном мозге 11-летней девочки. Пациентка поступила в клинику 13 мая с аневризмой артерии Гюбнера – чрезвычайно редкой патологией, в особенности у детей. На момент госпитализации у девочки произошло уже третье кровоизлияние, четвертого она бы просто не пережила.

- Вовремя проведенная специалистами Педиатрического университета сложная внутричерепная операция помогла не только сохранить жизнь девочки, но и избежать тяжелого последствия заболевания – развития паралича, - пояснили в СПбГПМУ.

Специалисты рассказали, что аневризмы сосудов головного мозга у детей встречаются достаточно редко, и практически никогда заболевание не затрагивает артерию Гюбнера. Проблема «выключения» аневризмы этой артерии, как правило, связана с развитием впоследствии паралича противоположных конечностей — руки и ноги. Еще одна сложность вмешательства — нельзя создать никаких обходных анастамозов, чтобы сохранить систему кровоснабжения.

- Артерия за время существования аневризмы потеряла свою значимость, и ее удалось “выключить” вместе с аневризмой без тяжелых неврологический выпадений, - рассказал хирург, проводивший операцию, Алексей Иванов.

Операция продлилась 3 часа, пациентка ее перенесла хорошо. Сейчас она находится в реанимации, и уже на следующее утро пришла в норму двигательная функция конечностей, скоро девочка полностью восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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