2020-05-15T17:00:02+03:00
Общество

Антитела против коронавируса во время обследования обнаружены только у шести процентов жителей Санкт-Петербурга

Всего специалисты провели 1276 тестов у людей в возрасте от 11 до 93 лет
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге обследовали тысячу человек на антитела к коронавирусуВ Петербурге обследовали тысячу человек на антитела к коронавирусуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вирусологический центр городской больницы № 40 провел исследования, в котором проверил наличие антител к коронавирусу у жителей Санкт-Петербурга. За 15 дней специалисты обследовали чуть больше тысячи человек в возрасте от 11 до 93 лет. И результаты показали, что в городе у населения крайне низкий процент антител.

- С начала апреля в учреждении началась работа по изучению напряженности иммунитета путем определения наличия антител против коронавирусной инфекции методом экспресс-теста ИФА, - сообщают в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. - Всего выполнено 1276 тестов. Мужчины и женщины были представлены одинаково. Исследование показало, что антитела к короновирусу были выявлены только у 5,6 процентов обследованных. А именно у 69 пациентов. Это указывает на крайне низкий уровень иммунной прослойки населения.

Вирусологический центр Городской больницы № 40 выдает результаты тестов на коронавирус в течение дня. По больше части были обследованы добровольцы из Курортного, Кронштадтского и Приморского районов города.

Исследования на наличие антител будут продолжать. Среди прочих тесты пройдут и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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