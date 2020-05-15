Александр Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после массовых обращений пациентов

15 Май 2020 2020-05-15T18:42:27+03:00

Теперь в госпитале будет больше воды, средств гигиены и колясок для маломобильных горожан, а тестирование на COVID-19 начнут ускорять

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заглянул в госпиталь «Ленэкспо», где создали 1 тысячу коек для лечения больных с COVID-19. К градоначальнику во «Вконтакте» массово стали обращаться пациенты с различными просьбами и жалобами. 15 мая Александр Беглов побеседовал с медиками из госпиталя и проверил условия пребывания горожан.

- Мало у кого из врачей есть опыт работы в полевых госпиталях. Те из них, кто работает в «Ленэкспо», передают свой опыт гражданским коллегам. Но и для пациентов это совершенно новый опыт. Алгоритм действий отличается от привычного в стационаре, и многие чувствуют растерянность. Кому-то не хватает внимания врачей. Чтобы привыкнуть, настроиться на новые условия, всем нужно время. Врачи понимают, что их задача не только в том, чтобы вернуть физическое здоровье пациенту, но и поддержать его психологически, - отметил губернатор в своей группе во «Вконтакте».

В итоге Александр Беглов поручил выделить еще больше денег госпиталю на покупку средств гигиены и воды. А маломобильные пациенты получат дополнительные коляски. Чтобы долго не ждать результатов анализов на COVID-19, для больных из «Ленэкспо» тестирование будет проводить лаборатория Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774521" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге выставочный комплекс «Ленэкспо» переоборудуют в госпиталь из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU