Эпидемиологи выступили против открытия парков в Санкт-Петербурге

16 Май 2020 2020-05-16T02:12:12+03:00

Профессора СЗГМУ объяснили, почему пока рано открывать парки в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Эксперты-эпидемиологи единодушно выступили против открытия парков в Санкт-Петербурге во время развития коронавируса. Профессоры СЗГМУ имени Мечникова с кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии считают, что пока горожанам необходимо соблюдать меры социального дистанцирования, пусть тоска по прогулкам и дает о себе знать.

- В парках люди вольно или невольно могут перемешиваться между собой. Даже если у нас количество бессимптомных больных с коронавирусом составляет 7%, то социальное дистанцирование снижает риск распространения инфекции в 150 раз. На сегодняшний день у нас 50% бессимптомных форм течения болезни. Выходя гулять, человек не знает, является ли он распространителем инфекции или нет, - подчеркивает профессор Анна Любимова.

С экспертом соглашается и коллега Батырбек Асланов, не отмечающий никаких предпосылок для открытия парков, скверов и садов.

- При такой концентрации людей сложно соблюдать меры социального дистанцирования. Да, безусловно, парк располагается на открытом пространстве. Но, к сожалению, находясь там с другими людьми, мы подвергаем себя риску заражения. Поэтому с эпидемиологической позиции парки открывать пока нецелесообразно, - подытоживает профессор СЗГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU