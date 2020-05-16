Следком завел дело по статье «Убийство» после гибели 5-летней девочки и ее матери
Главное следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели матери и ее 5-летней (по другим данным 4-летней) дочери в Калининском районе города. Трагедия на улице Верности произошла утром субботы.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
Отметим, что дело заведено не только по пункту «в» - убийство малолетнего, но и по пункту «а» - где говорится про двух и более лиц. То есть следователи проверяют все версии, в том числе и то, что мать с ребенком могли выпасть с седьмого этажа с чьей-то помощью.
Напомним, что тела были найдены около 9:30 утра до окнами дома 6 по улице Верности, где мать с дочерью жили. По словам бабушки девочки, погибшая женщина последнее время находилась в депрессии.
Также известно, что она была в разводе, воспитывала дочку и старшего сына, а также состояла на учету у психиатра.
ИСТОЧНИК KP.RU