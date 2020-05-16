Следком завел дело по статье «Убийство» после гибели 5-летней девочки и ее матери

16 Май 2020 2020-05-16T16:35:28+03:00

Следком завел дело об убийстве после гибели матери и ее дочери. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Главное следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели матери и ее 5-летней (по другим данным 4-летней) дочери в Калининском районе города. Трагедия на улице Верности произошла утром субботы.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Отметим, что дело заведено не только по пункту «в» - убийство малолетнего, но и по пункту «а» - где говорится про двух и более лиц. То есть следователи проверяют все версии, в том числе и то, что мать с ребенком могли выпасть с седьмого этажа с чьей-то помощью.

Напомним, что тела были найдены около 9:30 утра до окнами дома 6 по улице Верности, где мать с дочерью жили. По словам бабушки девочки, погибшая женщина последнее время находилась в депрессии.

Также известно, что она была в разводе, воспитывала дочку и старшего сына, а также состояла на учету у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU