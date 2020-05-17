2020-05-17T10:15:21+03:00
Общество

Больше 8 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине находятся 3 тысячи 671 человек
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге продолжают бороться с коронавирусомВ Санкт-Петербурге продолжают бороться с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге продолжают борьбу с коронавирусом. За последние сутки в городе на инфекцию обследовали 8 тысяч 200 человек. На карантине сейчас находится 3 тысячи 671 человек. Из них 198 - в обсерваторе, 868 - на самоизоляции, 2605 - контактные.

- Обработано 1032 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщают в опрештабе Санкт-Петербурга. - Зарегистрировано 427 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 42 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 116 обращения, в полицию - 83. Остальные звонки были справочного характера.

От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 166 обращений на оказание помощи волонтерами.

Сейчас в городе зарегистрировано 4 тысячи 275 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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