2020-05-17T20:23:48+03:00
Общество

Из-за трех вьетнамских студентов общежитие Лестотехнического университета закрыто на карантин в Санкт-Петербурге

У них был подтвержден коронавирус
Роман ЛЯЛИН
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Карантин введен в студенческом общежитииКарантин введен в студенческом общежитииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Общежитие № 5 Санкт-Петербургского лесотехнического университета закрыто на карантин. Об этом "КП-Петербург" сообщили в пресс-службе заведения. В здании в данный момент создан обсерватор. На такие меры пришлось пойти после того, как у трех студентов, проживающих в общежитии, был подтвержден коронавирус.

- Одно общежитие университета было закрыто на карантин, - сообщили в пресс-службе Лесотехнического университета. - Вчера, 16 мая, пришли три подтвержденных теста на коронавирус у вьетнамских студентов, которые там проживают. В ближайшее время они будут госпитализированы. Болезнь у них протекает в легкой форме. Чувствуют они себя хорошо. У всех остальных проживающих в общежитии были взяты мазки на инфекцию.

Карантин в общежитии продлится 14 дней. Никто из проживающих там студентов на ухудшение самочувствия не жаловался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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