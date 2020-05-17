Из-за трех вьетнамских студентов общежитие Лестотехнического университета закрыто на карантин в Санкт-Петербурге
Общежитие № 5 Санкт-Петербургского лесотехнического университета закрыто на карантин. Об этом "КП-Петербург" сообщили в пресс-службе заведения. В здании в данный момент создан обсерватор. На такие меры пришлось пойти после того, как у трех студентов, проживающих в общежитии, был подтвержден коронавирус.
- Одно общежитие университета было закрыто на карантин, - сообщили в пресс-службе Лесотехнического университета. - Вчера, 16 мая, пришли три подтвержденных теста на коронавирус у вьетнамских студентов, которые там проживают. В ближайшее время они будут госпитализированы. Болезнь у них протекает в легкой форме. Чувствуют они себя хорошо. У всех остальных проживающих в общежитии были взяты мазки на инфекцию.
Карантин в общежитии продлится 14 дней. Никто из проживающих там студентов на ухудшение самочувствия не жаловался.
ИСТОЧНИК KP.RU