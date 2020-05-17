Застрявших в Австрии и Венгрии россиян привезли в Санкт-Петербург
Очередной вывозной рейс привез россиян из-за границы в Санкт-Петербург. В Пулково прибыл самолет, на борту которого привезли горожан из Австрии и Венгрии. Домой на воздушном судне вернулись 20 горожан.
- В Пулково встречают самолет из Вены, который по пути в Петербург сделал промежуточную остановку в Будапеште, - сообщают в Смольном. - После этого самолет вылетит в Москву. В аэропорту пассажиров рейса будут встречать врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Прилетевших должны обследовать на коронавирус. У них возьмут анализы на инфекцию и выдадут официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина. Если кто-то не сможет изолироваться дома, их отправят в обсерватор.
- Багаж пассажиров продезинфицируют, после чего всех организованно, в сопровождении ГИБДД на автобусах отвезут к месту проживания или самоизоляции, - пояснили в администрации города. - Всю работу в режиме реального времени контролирует оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU