2020-05-17T21:09:49+03:00
Общество

Застрявших в Австрии и Венгрии россиян привезли в Санкт-Петербург

Очередной вывозной рейс приземлился в Пулково
Роман ЛЯЛИН
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В Петербург возвращаются туристы из-за границыВ Петербург возвращаются туристы из-за границыФото: Олег ЗОЛОТО
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Очередной вывозной рейс привез россиян из-за границы в Санкт-Петербург. В Пулково прибыл самолет, на борту которого привезли горожан из Австрии и Венгрии. Домой на воздушном судне вернулись 20 горожан.

- В Пулково встречают самолет из Вены, который по пути в Петербург сделал промежуточную остановку в Будапеште, - сообщают в Смольном. - После этого самолет вылетит в Москву. В аэропорту пассажиров рейса будут встречать врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Прилетевших должны обследовать на коронавирус. У них возьмут анализы на инфекцию и выдадут официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина. Если кто-то не сможет изолироваться дома, их отправят в обсерватор.

- Багаж пассажиров продезинфицируют, после чего всех организованно, в сопровождении ГИБДД на автобусах отвезут к месту проживания или самоизоляции, - пояснили в администрации города. - Всю работу в режиме реального времени контролирует оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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