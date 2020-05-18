2020-05-18T11:19:27+03:00
Происшествия

Невский район остался без света утром 18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Электричество пропало из-за технологического нарушения на оборудовании
Лилия КОЗЛОВА
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Невский район Санкт-Петербурга утром 18 мая частично остался без светаНевский район Санкт-Петербурга утром 18 мая частично остался без светаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Невского района Санкт-Петербурга утром 18 мая 2020 года остались без света. Горожане в социальных сетях стали массово жаловаться на отсутствие электричества. Для многих это стало серьезной проблемой – не включаются компьютеры, отсутствует интернет, а дистанционную работу и обучение никто не отменял.

- На народной и Новоселов нет света, - пожаловались горожане.

Также петербуржцы отметили, что электричества нет на Октябрьской набережной, Большевиков, улице Бабушкина. Некоторые рассказали, что перестали работать светофоры и даже пропала мобильная связь.

По данным «Ленэнерго» бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и оперативно провели необходимые работы. Проблема с электричеством произошла из-за технологического нарушения на оборудовании. Отмечается, что с 10:34 часов во всем Невском районе восстановлена подача электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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