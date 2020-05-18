Трем пациентам с тяжелым коронавирусом перелили плазму в Санкт-Петербурге

18 Май 2020 2020-05-18T11:27:53+03:00

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В Санкт-Петербурге начали использовать плазму пациентов, выздоровевших от коронавируса. Так, на 18 мая 2020 года, уже трем тяжело больным было сделано переливание. Первым стал Дмитрий Ильин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40. Его состояние было тяжелым, планировался уже перевод на ИВЛ. Однако после переливания плазмы быстро пошел на поправку и на днях выписался из больницы.

- Мы очень довольны первыми результатами исследования, - рассказал главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов. – Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы.

За последнюю неделю в больнице плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все больные показали положительную динамику.

Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови. На сегодняшний день плазму сдали семь петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU