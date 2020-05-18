Фото-проект «Огни большого города» открыли в Санкт-Петербурге

18 Май 2020 2020-05-18T15:02:54+03:00

Уличный формат выставки позволит получить от нее удовольствие всем желающим, не покупая билет и не нарушая условий карантина

Изменить размер текста: A A

За полтора месяца карантина в Санкт-Петербурге горожане уже истосковались по культурным событиям. На неопределенный срок закрыты все музеи, театры, но, оказывается, в нашем городе можно насладиться искусством, не нарушая карантин. Так, на стройке в Красносельском районе открылась фотовыставка под открытым небом «Огни большого города» - проект компании «БФА-Девелопмент» о горожанах и для них.

Застройщик объекта «Огни залива» предоставил оборудованную площадь на строительном заборе жилого комплекса, где разместились 45 портретов с историями творческих людей Санкт-Петербурга, которые оказались ограничены в самовыражении в условиях карантина COVID-19. Здесь можно увидеть режиссеров и оперных певцов, музыкантов и художников, издателей и театральных продюсеров. Лариса Афанасьева, Анна Нова, Александр Галич, Мурат Кабардоков, Анна Титова, Наталья Сергеевская - все эти люди делают наш город ярким, теплым и интересным.

Как рассказывают организаторы, съемки и интервью для проекта проводились в студии и были закончены 28 марта, ровно за сутки до принятия Госдумой закона об уголовном наказании за нарушение режима самоизоляции.

- «Огни Большого Города» стали моим манифестом о нашей действительной, внутренней личностной свободе внутри закрытых домов, театров, и границ, - говорит соавтор проекта, известный фотограф Анна Гофман. – Суть документальной фотографии – фиксировать подобные моменты для нас самих, для времени и для учебников. Мы выйдем из изоляции другими, это очевидно. Но мы выйдем по-прежнему художниками, актерами, танцорами и режиссерами.

- Мы рады, что проект получился очень качественным и теплым, что это и есть творчество, которое увидят множество людей. Приглашаем на нашу выставку! - Дмитрий Сухотин, генеральный директор ООО «Дудергофский проект».

ГДЕ: Угол проспектов Героев и Ленинского.

КОГДА: Выставка продлится месяц - до 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU