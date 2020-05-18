Финская авиакомпания Finnair в июле начнет летать в Санкт-Петербург и Москву

18 Май 2020 2020-05-18T19:45:15+03:00

Finnair с июля хочет летать в Петербург и Москву. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уже в июле Россия может возобновить международное регулярное авиасообщение. Об этом косвенно говорят планы финской авиакомпании Finnair, которая с 1 июля начнет летать в Азию и Европу. В числе направлений есть также Санкт-Петербург и Москва.

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- В апреле мы сократили число полетов, но с 1 июля мы планируем начать обслуживание в ключевых городах Европы и Азии, - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. - Наш опрос показал, что клиенты уже планируют как деловые, так и туристические поездки.

Пока Finnair хочет сосредоточится на внутренних рейсах, перелетах по Скандинавии, возобновить азиатское направление, а также ключевые города Европы: Лондон, Париж и Амстердам.

Не забудут Германию со Швейцарией, а также обе российские столицы. На европейских маршрутах Finnair сосредоточится на ключевых центрах и в июле начнет летать в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих.

Пока объем рейсов авиакомпании не превысит 30% от обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU