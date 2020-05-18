Финская авиакомпания Finnair в июле начнет летать в Санкт-Петербург и Москву
Уже в июле Россия может возобновить международное регулярное авиасообщение. Об этом косвенно говорят планы финской авиакомпании Finnair, которая с 1 июля начнет летать в Азию и Европу. В числе направлений есть также Санкт-Петербург и Москва.
КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Начало большого конца: куда и зачем нас выпускают из карантина
- В апреле мы сократили число полетов, но с 1 июля мы планируем начать обслуживание в ключевых городах Европы и Азии, - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. - Наш опрос показал, что клиенты уже планируют как деловые, так и туристические поездки.
Пока Finnair хочет сосредоточится на внутренних рейсах, перелетах по Скандинавии, возобновить азиатское направление, а также ключевые города Европы: Лондон, Париж и Амстердам.
Не забудут Германию со Швейцарией, а также обе российские столицы. На европейских маршрутах Finnair сосредоточится на ключевых центрах и в июле начнет летать в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих.
Пока объем рейсов авиакомпании не превысит 30% от обычного.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
ТЕМА ДНЯ. Петербург выходит на плато по заболеваемости?
ИСТОЧНИК KP.RU