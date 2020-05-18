Пассажирский автобус загорелся на мосту Александра Невского
На мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Судя по записи с камер видеонаблюдения, оказавшейся в расположении «Комсомолки», транспорт вспыхнул еще до поворота на переправу. Это случилось около 21:55. Как только испуганный водитель почуял неладное, он остановил автобус и принялся его тушить. На помощь ему прибежали неравнодушные прохожие и другие водители. К счастью, пассажиров внутри автобуса не было.
Пламя в моторном отсеке поначалу пытались ликвидировать огнетушителями. Фото: СОЦСЕТИ
Поначалу огонь пытались ликвидировать с помощью огнетушителей, однако вскоре на место прибыли спасатели МЧС, которые взяли дело в свои руки.
- Горел моторный отсек автобуса маршрута №148, который принадлежит АО «Третий парк» Пассажиров внутри транспорта не было. Пострадавших в происшествии нет, - коротко проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
На мосту Александра Невского в Петербурге загорелся автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU