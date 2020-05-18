2020-05-18T23:00:13+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на мосту Александра Невского

По информации МЧС, вспыхнул моторный отсек [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пассажирский автобус вспыхнул на мосту Александра Невского. Фото: СОЦСЕТИПассажирский автобус вспыхнул на мосту Александра Невского. Фото: СОЦСЕТИ
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На мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Судя по записи с камер видеонаблюдения, оказавшейся в расположении «Комсомолки», транспорт вспыхнул еще до поворота на переправу. Это случилось около 21:55. Как только испуганный водитель почуял неладное, он остановил автобус и принялся его тушить. На помощь ему прибежали неравнодушные прохожие и другие водители. К счастью, пассажиров внутри автобуса не было.

Пламя в моторном отсеке поначалу пытались ликвидировать огнетушителями. Фото: СОЦСЕТИ

Пламя в моторном отсеке поначалу пытались ликвидировать огнетушителями. Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу огонь пытались ликвидировать с помощью огнетушителей, однако вскоре на место прибыли спасатели МЧС, которые взяли дело в свои руки.

- Горел моторный отсек автобуса маршрута №148, который принадлежит АО «Третий парк» Пассажиров внутри транспорта не было. Пострадавших в происшествии нет, - коротко проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

На мосту Александра Невского в Петербурге загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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