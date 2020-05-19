Пьяный водитель «Мерседеса» влетел в «Газель» на встречке на улице Маршала Захарова

19 Май 2020 2020-05-19T00:27:17+03:00

Горе-водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии, а его пассажирку – в среднем [фото]

Изменить размер текста: A A

Пьяный водитель «Мерседеса» на большой скорости влетел во встречную «Газель», припаркованную на улице Маршала Захарова. Жесткое ДТП произошло около 22:45 возле дома №12, корпуса №2. В иномарке находился водитель, 38-летний мужчина, и его пассажирка 1985 года рождения. Оба, естественно, угодили в больницу.

От удара "Газель" откинуло на два других припаркованных автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель «Мерседеса» находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, он не справился управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Газель», который был без водителя и затем отлетел на припаркованные «Фольксваген Транспортер» и эвакуатор. В результате аварии водителя «Мерседеса» госпитализировали в тяжелом состоянии здоровья, а его пассажирку - с травмами средней степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП сейчас проводится тщательная проверка. «Мерседес» как и «Газель», скорее всего, восстановлению не подлежат. К слову, обе машины пришлось тушить спасателям МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU