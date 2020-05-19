В Мурино таксист с ножом ограбил пассажирку

19 Май 2020 2020-05-19T12:30:26+03:00

Водитель зашел с женщиной в парадную и отобрал все ценности

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Неудачно закончилась поездка на такси для 38-летней жительницы Мурино. Женщину ограбил водитель той самой машины, на которой она добиралась домой. Мужчина зашел за пассажиркой в дом и под угрозой ножа отобрал все самое ценное.

- 18 мая в 19:09 в дежурную часть через экстренный номер 112 обратилась уроженка Республики Коми 1982 года рождения, неработающая, с сообщением о том, что в Мурино таксист зашел с ней в квартиру и отобрал мобильный телефон, сумку и деньги, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на улицу Авиаторов Балктики, где все и произошло, полицейским, женщина рассказала, что все произошло около 15:00 в холле лифта 9 этажа.

Угрозы ножом оказалось достаточно, чтобы напуганная женщина отдала мобильный телефон «Хонор» и сумку, в которой лежали 10 000 рублей и кредитная карта на ее имя. После этого таксист скрылся на «Хендэ Солярис».

Оперативники изъяли с места ЧП запись камер наблюдения и передали приметы подозреваемого всем оперативным службам. Уголовное дело заведено по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU