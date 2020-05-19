2020-05-19T15:09:19+03:00
Общество

3,5 миллиона перчаток задержали при попытке вывоза из Санкт-Петербурга в Польшу

Средства защиты временно запрещено вывозить с территории России из-за пандемии коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Таможня Петербурга не пустила 3,5 миллиона одноразовых перчаток в Польшу / Фото: Северо-Западное таможенное управлениеТаможня Петербурга не пустила 3,5 миллиона одноразовых перчаток в Польшу / Фото: Северо-Западное таможенное управление
Изменить размер текста:

Санкт-Петербургская таможня пресекла очередную попытку вывоза за рубеж средств индивидуальной защиты. Как стало известно во вторник, 19 мая 2020 года, во время досмотра была остановлена партия, состоящая из более 3,5 миллиона одноразовых полиэтиленовых перчаток.

- Общий вес товара составил около 2 тонн, стоимость – 28 тысяч евро. Партию средств индивидуальной защиты планировалось вывезти из Петербурга на территорию Польши, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

На данный момент, в связи с пандемией коронавируса, одноразовые перчатки, а также другие средства индивидуальной защиты, временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации.

По факту попытки вывоза перчаток было возбуждено дело об административном правонарушении. Вся партия была изъята.

Напомним, что с 12 мая 2020 года в Санкт-Петербурге введен режим, при котором все горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусом появилось в Ленинградской области
Полицейские застрелили агрессивную собаку, защищавшую хозяина
3,5 миллиона перчаток задержали при попытке вывоза из Санкт-Петербурга в Польшу
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 19 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 23 населенных пунктах
Стало известно, как Санкт-Петербург отметит День города
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года: Количество людей на улице зашкаливает
От рукопожатий могут отказаться после пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге
Авторынок в Санкт-Петербурге обрушился из-за коронавируса
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге днем во вторник
Станция метро "Беговая" закрылась по техническим причинам
Петербуржец «пропил» 4 миллиона рублей с незнакомцем
МЧС предупреждает о грозах 19 мая в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 19 мая 2020 года: заболел сразу 81 человек
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в Новой Ладоге
КАД встал в жесткую пробку из-за ДТП с грузовиком в Санкт-Петербурге
Два самолета прилетят из Узбекистана и Франции в Санкт-Петербург 19 мая
В Мурино таксист с ножом ограбил пассажирку
Девочка отравилась насмерть на вечеринке в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года увеличилось на 5 человек
Таксист и водитель автобуса задержаны после смертельного ДТП, в котором погибла мать двоих детей