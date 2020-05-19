3,5 миллиона перчаток задержали при попытке вывоза из Санкт-Петербурга в Польшу

19 Май 2020 2020-05-19T15:09:19+03:00

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Санкт-Петербургская таможня пресекла очередную попытку вывоза за рубеж средств индивидуальной защиты. Как стало известно во вторник, 19 мая 2020 года, во время досмотра была остановлена партия, состоящая из более 3,5 миллиона одноразовых полиэтиленовых перчаток.

- Общий вес товара составил около 2 тонн, стоимость – 28 тысяч евро. Партию средств индивидуальной защиты планировалось вывезти из Петербурга на территорию Польши, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

На данный момент, в связи с пандемией коронавируса, одноразовые перчатки, а также другие средства индивидуальной защиты, временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации.

По факту попытки вывоза перчаток было возбуждено дело об административном правонарушении. Вся партия была изъята.

Напомним, что с 12 мая 2020 года в Санкт-Петербурге введен режим, при котором все горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU