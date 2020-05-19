2020-05-19T15:22:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусом появилось в Ленинградской области

Программа поможет оценить риски заражения и узнать, как защититься от COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти запустили бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусомВ Ленобласти запустили бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области 19 мая 2020 года запущено бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусом, которое называется «Здоровье.ру». Данная программа создана при поддержке Минздрава РФ. Вся информация в ней основана на рекомендациях ВОЗ.

- При активации программы каждый сможет пройти онлайн-тест, чтобы оценить свой риск заболеть и уровень стресса. После этого откроется доступ к образовательному курсу с советами, как обезопасить себя и близких от распространения инфекции, - рассказали в администрации региона.

Также в приложении есть полезные упражнения для снижения тревоги и борьбы со страхом, техники по развитию самоконтроля, статьи о том, кому нужно сдавать анализ на коронавирус и как правильно искать информацию о новой болезни в интернете. Курс формируется на основе результатов теста.

Пользователи также получат доступ к специальному дневнику стресса чтобы следить, как со временем меняется самочувствие, и при необходимости обратиться к специалисту. Кроме того, в программе есть проверенные новости и самая актуальная статистика из официальных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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