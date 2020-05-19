2020-05-19T19:43:25+03:00
Общество

Петербурженка судится с Боткинской больницей из-за некачественной медпомощи

Женщина уверена, что врач поставила ей неправильный диагноз, который привел к ухудшении ее состояния
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пациентка Боткинской больницы подала в суд на медучреждение и врача якобы из-за некачественной помощи.Пациентка Боткинской больницы подала в суд на медучреждение и врача якобы из-за некачественной помощи.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пациентка Боткинской больницы подала в суд на медучреждение и заодно на лечащего врача за некачественную помощь. Петербурженка уверена, что ей поставили неправильный диагноз, из-за чего ей пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы.

Со слов истицы, все началось с того, что ее госпитализировали в Боткинскую больницу 24 января 2020 года. В приемном покое женщине поставили диагноз – ангина. Однако спустя 4 дня ЛОР-врач находит у нее вдобавок паратонзиллярный абсцесс, который вскоре вскрыли. Пациентку отправили на семидневный курс лечения и 31 января благополучно выписали. Однако 10 февраля петербурженке стало плохо дома – появились боли, заложило левое ухо, рот перестал открываться, а на шее распух лимфоузел.

Скорая помощь отвезла женщину снова в Боткинскую больницу. Там ей в приемной покое вновь поставили диагноз «ангина» и назначили лечащего врача. Медик просил не выдумывать себе другие диагнозы и якобы отказал даже в платных КТ МРТ или УЗИ. В это же время уже дежурный ЛОР-врач обнаружил у больной абсцесс, вскрыл его и назначил курс антибактериальной терапии.

- Истице отказали в замене лечащего врача. В результате она подписывает документы о добровольном прекращении лечения и покидает стационар. 28 февраля женщина обращается в частную клинику, где у нее в третий раз диагностируют и вскрывают абсцесс. В итоге ее состояние стабилизировалось и улучшилось, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь петербурженка требует взыскать с больницы и врача 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Медик, в свою очередь, подал ответный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и хочет взыскать с пациентки 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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