Редкую птицу спасли от нападения ворон в Михайловском саду Санкт-Петербурга

20 Май 2020 2020-05-20T08:04:44+03:00

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В самом центре Санкт-Петербурга спасли птицу, включенную в Красную книгу Северной столицы, а также Москвы и Московской области –осоеда атаковали вороны в Михайловском саду. Если бы не сотрудники Русского музея, пернатого могли заклевать. Об этом стало известно во вторник, 19 мая 2020 года.

- На днях на территории Михайловского сада силами специалистов Русского музея был спасен обыкновенный осоед (Pernus arivorus) от нападения ворон и доставлен в ветеринарную клинику «Зеленый попугай», расположенную на Васильевском острове, - появилось сообщение на странице «ВКонтакте» Сады Русского музея.

Осоеда, атакованного воронами, доставили в ветеринарную клинику / Фото: Сады Русского музея

Отмечается, что это не первый случай, когда осоеда спасают в центре Петербурга. Это перелетная птица, прилетающая в город на Неве в мае.

В городской среде осоеды иногда получают травмы и становятся жертвами ворон. В настоящее время в Михайловском саду и его окружении снизилась численность ворон, благодаря отсутствию целенаправленной подкормки посетителями сада.

ИСТОЧНИК KP.RU