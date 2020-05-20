Градсовет утвердил проект «космический» Хайпарка ИТМО в Пушкине

20 Май 2020 2020-05-20T13:33:05+03:00

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Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил проект строительства Второго кампуса Университета ИТМО, который расположится в городе-спутнике Южный, в Пушкинском районе города. Главный корпуса ИТМО будет отличаться «космическим» стилем архитектуры.

- Согласно проекту, во Втором кампусе Университета ИТМО будет создано единое пространство для обучения, научной деятельности и жизни. Кампус станет частью нового микрорайона – города-спутника Южный - с развитой социальной, коммерческой, жилой, транспортной и инженерной инфраструктурой, - говорится в пресс-релизе.

Заказчиком проекта выступило АО «ИТМО Хайпарк», а его разработчиком - «Архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Главный корпус представляет собой крытую площадь – лестницу с функцией конференц-зала и коворкинга, объединяющие разные блоки кампуса. Здание состоит из четырех учебных блоков, а также вмещает в себя клуб, музей, столовую и медсанчасть.

Всего под кампус отведено 90 гектаров вдоль Киевского шоссе между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. Кроме корпусов ИТМО в Южном появится и жилая застройка.

У главного корпуса будет необычная архитектура. Фото: "Студия 44".

ИСТОЧНИК KP.RU