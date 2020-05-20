Препарат против осложнений от коронавируса начали испытывать в Санкт-Петербурге

20 Май 2020 2020-05-20T13:29:17+03:00

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В ведущих больницах Санкт-Петербурга начались испытания ливилимаба – препарата против осложнений от коронавируса. В среду, 20 мая 2020 года, на территории головного офиса биотехнологической компании BIOCAD состоялась рабочая встреча с участием вице-губернатора города Олега Эргашева с генеральным директором компании Дмитрием Морозовым. Стороны обсудили проведение клинических исследований препарата в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе, в Боткинской больнице и Медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

- Я уверен, что терапия левилимабом после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения, — убежден Дмитрий Морозов. — Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней.

Сейчас для испытания препарата будет включено 30-40 пациентов из Петербурга, всего планируется подключить к проекту 204 пациента. Препарат исследуется на пациентах с тяжелой степенью заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU