Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 34 населенных пунктах

20 Май 2020 2020-05-20T14:42:08+03:00

Стало известно как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам на 20 мая 2020 года

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Оперативный штаб Ленинградской области по коронавирусу опубликовал новые данные о распространении инфекции на 20 мая 2020 года. Так, в регионе было зафиксировано еще 75 случаев заражения кронавирусом в 34 населенных пунктах. Всего с начала пандемии в области заболели 2208 человек.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 75 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - рассказали в штабе.

Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:

- Волосово, Реполка (Волосовский район)

- Волхов, Вындин Остров (Волховский район)

- Мурино, Всеволожск, Кудрово, Сертолово, поселок имени Морозова, Романовка, поселок имени Свердлова, Дубровка, Хапо-Ое, Нижние Осельки, Стеклянный (Всеволожский район)

- Выборг, Первомайское, Кондратьево, Ильичево, Пруды (Выборгский район)

- Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Большое Рейзино, Новый Свет, Старицы, Карташевская, Мыза-Ивановка (Гатчинский район)

- Кингисепп

- Кировск, Мга (Кировский район)

- Глажево (Киришский район)

- Промзона Горелово (Ломоносовский район)

- Сланцы.

ИСТОЧНИК KP.RU