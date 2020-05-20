Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 34 населенных пунктах
Оперативный штаб Ленинградской области по коронавирусу опубликовал новые данные о распространении инфекции на 20 мая 2020 года. Так, в регионе было зафиксировано еще 75 случаев заражения кронавирусом в 34 населенных пунктах. Всего с начала пандемии в области заболели 2208 человек.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 75 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - рассказали в штабе.
Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Волосово, Реполка (Волосовский район)
- Волхов, Вындин Остров (Волховский район)
- Мурино, Всеволожск, Кудрово, Сертолово, поселок имени Морозова, Романовка, поселок имени Свердлова, Дубровка, Хапо-Ое, Нижние Осельки, Стеклянный (Всеволожский район)
- Выборг, Первомайское, Кондратьево, Ильичево, Пруды (Выборгский район)
- Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Большое Рейзино, Новый Свет, Старицы, Карташевская, Мыза-Ивановка (Гатчинский район)
- Кингисепп
- Кировск, Мга (Кировский район)
- Глажево (Киришский район)
- Промзона Горелово (Ломоносовский район)
- Сланцы.
ИСТОЧНИК KP.RU