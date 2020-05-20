2020-05-20T22:24:38+03:00
Происшествия

Объявлением о продаже ребенка в Санкт-Петербурге заинтересовались следователи

Автор объявления назвал ребенка «маленьким вредителем» и «питомцем» и указал, что он ищет новых родителей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Следователи заинтересовались объявлением о бесплатной передачи ребенка в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИСледователи заинтересовались объявлением о бесплатной передачи ребенка в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Следком по Санкт-Петербургу проведет доследственную проверку по факту размещения в интернете объявления о продаже маленького мальчика. 20 мая на сайте «Авито» некий Сергей создал страничку под названием «Домашний питомец», пытаясь найти новых родителей ребенку и жалуясь на его поведение.

- Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, не любит учиться, читать, помогать по дому. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или приставке и смотреть YouTube. Отдадим бесплатно тем, кто сделает его счастливым, - гласит описание объявления.

Возможно, что объявление всего лишь проделка шутника. Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, что объявление всего лишь проделка шутника. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» попыталась дозвониться до Сергея по телефону, но он поспешил отключить свой сотовый от нежелательных звонков, которые сейчас наверняка будут поступать. Объявление уже удалили с сайта, однако история не осталась без внимания со стороны следователей.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - передают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлением о продаже ребенка в Санкт-Петербурге заинтересовались следователи
Пенсионеров, лечащихся от COVID-19 в госпитале в «Ленэкспо», перевели в отдельную секцию
На петербуржца завели уголовное дело за оскорбительные комментарии в соцсетях
Отец и сын насмерть разбились, слетев на «Ладе» в кювет в Ленобласти
Шесть районов Санкт-Петербурга лишились нелегальных киосков и торговых павильонов
Суд не арестовал участников ДТП на Суворовском, в котором на глазах двух малышей погибла мать
Шестеро утят провалились в дыру у теплосети в Приморском районе
Медработники Санкт-Петербурга получили обещанные выплаты по коронавирусу
Два подростка пострадал в ДТП с бесправником в Ленобласти
30 новых машин скорой помощи получит Санкт-Петербург
Петербуржец пойдет под суд за нападение на врача скорой помощи
Излечившиеся от коронавируса Петербуржцы запустили акцию «Я уже здоров»
Памятные доски медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом, могут появиться в Санкт-Петербурге
Ломоносовский район попал в «красную» зону Ленобласти из-за вспышки коронавируса у мигрантов
В Ленинградской области произошла вспышка коронавируса среди мигрантов
Над КАД ограничат движение на три недели до 10 июня 2020 года
Горе-мать продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы выплатить долг по алиментам сыну
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал об условиях для снятия ограничений
У вороны-героини, которая защитила гнездо от снега и града, вылупились птенцы