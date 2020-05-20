Объявлением о продаже ребенка в Санкт-Петербурге заинтересовались следователи

20 Май 2020 2020-05-20T22:24:38+03:00

Автор объявления назвал ребенка «маленьким вредителем» и «питомцем» и указал, что он ищет новых родителей [фото]

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Следком по Санкт-Петербургу проведет доследственную проверку по факту размещения в интернете объявления о продаже маленького мальчика. 20 мая на сайте «Авито» некий Сергей создал страничку под названием «Домашний питомец», пытаясь найти новых родителей ребенку и жалуясь на его поведение.

- Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, не любит учиться, читать, помогать по дому. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или приставке и смотреть YouTube. Отдадим бесплатно тем, кто сделает его счастливым, - гласит описание объявления.

Возможно, что объявление всего лишь проделка шутника. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» попыталась дозвониться до Сергея по телефону, но он поспешил отключить свой сотовый от нежелательных звонков, которые сейчас наверняка будут поступать. Объявление уже удалили с сайта, однако история не осталась без внимания со стороны следователей.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - передают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU