Крупнейшую сеть секс-шопов выставили на продажу из-за коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T10:51:32+03:00

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Ограничения в торговле из-за коронавируса не могло не сказаться на бизнесе. В Санкт-Петербурге начали закрываться многие магазины и кафе, в том числе на Невском проспекте. Но, как оказалось, не пользуются спросом у горожан и интимные товары. Так, на продажу была выставлена крупная сеть секс-шопов «Розовый кролик».

- Основатель сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» объявил о продаже своего бизнеса — это 34 магазина в Петербурге, Москве и Крыму. Причиной он назвал ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова самого владельца сети.

За все про все хозяин интимного бизнеса хочет 271 миллион рублей. Впрочем, магазины можно купить и частями – отдельно по регионам петербургские, московские и крымские. При этом продажа пойдет по франшизе, а нынешний владелец останется партнером и будет помогать новым владельцам советами.

Отметим, что продаются только небольшие розничные торговые точки, а гипермаркеты «Розовый кролик» и онлайн-магазины останутся в руках нынешних хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU