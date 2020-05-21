На видео попало нападение на бизнесмена с электрошокером в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T12:13:31+03:00

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В Санкт-Петербурге средь бела дня напали на бизнесмена. Вечером в среду, 20 мая 2020 года, в полицию обратился 36-летний региональный представитель коммерческой организации с заявлением, что его ограбили неизвестные люди с электрошокером.

- Мужчина рассказал, что в час дня 16 мая у дома 40 по 11-й Линии Васильевского острова, двое мужчин избили его и ударили электрошокером, после чего отобрали 160 тысяч рублей и смартфон, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

По всей видимости мужчина сразу же не стал обращаться в полицию, так как заявление поступило только 20 мая. Во вторник, 19 мая, его госпитализировали в больницу закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. После оказания помощи пострадавшего отправили домой.

В итоге подозреваемые грабители были пойманы. Полиция задержала двух мужчин 20 мая у дома 20 по Аптекарской набережной. Один из них 48-летний петербуржец, второй – 30-летний житель Ставропольского края. Удалось изъять только похищенный телефон. По факту возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780338" frameborder="0"></iframe> Ограбление бизнесмена на Васильевском острове Петербурга 16 мая 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU