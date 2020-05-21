2020-05-21T12:13:31+03:00
Происшествия

На видео попало нападение на бизнесмена с электрошокером в Санкт-Петербурге

Полиция задержала двух мужчин подозреваемых в ограблении [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемых в ограблении мужчины в ПетербургеПолиция задержала подозреваемых в ограблении мужчины в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге средь бела дня напали на бизнесмена. Вечером в среду, 20 мая 2020 года, в полицию обратился 36-летний региональный представитель коммерческой организации с заявлением, что его ограбили неизвестные люди с электрошокером.

- Мужчина рассказал, что в час дня 16 мая у дома 40 по 11-й Линии Васильевского острова, двое мужчин избили его и ударили электрошокером, после чего отобрали 160 тысяч рублей и смартфон, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

По всей видимости мужчина сразу же не стал обращаться в полицию, так как заявление поступило только 20 мая. Во вторник, 19 мая, его госпитализировали в больницу закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. После оказания помощи пострадавшего отправили домой.

В итоге подозреваемые грабители были пойманы. Полиция задержала двух мужчин 20 мая у дома 20 по Аптекарской набережной. Один из них 48-летний петербуржец, второй – 30-летний житель Ставропольского края. Удалось изъять только похищенный телефон. По факту возбуждено уголовное дело.

Ограбление бизнесмена на Васильевском острове Петербурга 16 мая 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля
На видео попало нападение на бизнесмена с электрошокером в Санкт-Петербурге
В Лисьем Носу за магазином нашли труп «Николая»
Смольный официально объявил о торжествах на День города в Санкт-Петербурге
Самый холодный день за последние 35 лет обещают в Санкт-Петербурге 21 мая 2020 года
Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составило 5 человек
Крупнейшую сеть секс-шопов выставили на продажу из-за коронавируса
Насильника из лифта задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга
Больше 13,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки
Три вида птиц Санкт-Петербурга вошли в Красную книгу России
Коронавирус в Карелии, последние новости на 21 мая 2020 года: Вирус распространяется по республике
Клещи покусали более 500 жителей Санкт-Петербурга за неделю
Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга
Мокрый снег выпадет 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Новый велопрокат появится в конце мая в Санкт-Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух детей погибла мама
Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти
Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге
Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти