На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»

21 Май 2020 2020-05-21T17:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Столб черного дыма поднимался днем 21 мая в районе пересечения КАД и проспекта Культуры. Здесь, на съезде с кольцевой трассы горела «Газель». Проезжавшие мимо водители и сам шофер полуторки пытались ее потушить, но огонь оказался сильнее.

- Что вы снимаете? Тушите уже, - написали горожане в комментариях к видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но, надо сказать, что горела «Газель» действительно сильно и подойти к ней оказалось непросто. Особенно полыхал тент кузова грузовичка. Остановившиеся водители пытались помочь «газелисту», но мощности автомобильных огнетушителей оказалось явно недостаточно.

Пытался залить водой грузовичок и ехавший мимо бетононасос, однако было уже поздно.

В итоге машина сгорела полностью. Прибывшие на место ЧП пожарные лишь залили обгорелый кузов пеной. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.

Причины пожара установят дознаватели.

На съезде с КАД на проспект Культуры сгорела "Газель".Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU