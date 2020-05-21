На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»
Столб черного дыма поднимался днем 21 мая в районе пересечения КАД и проспекта Культуры. Здесь, на съезде с кольцевой трассы горела «Газель». Проезжавшие мимо водители и сам шофер полуторки пытались ее потушить, но огонь оказался сильнее.
- Что вы снимаете? Тушите уже, - написали горожане в комментариях к видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Но, надо сказать, что горела «Газель» действительно сильно и подойти к ней оказалось непросто. Особенно полыхал тент кузова грузовичка. Остановившиеся водители пытались помочь «газелисту», но мощности автомобильных огнетушителей оказалось явно недостаточно.
Пытался залить водой грузовичок и ехавший мимо бетононасос, однако было уже поздно.
В итоге машина сгорела полностью. Прибывшие на место ЧП пожарные лишь залили обгорелый кузов пеной. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.
Причины пожара установят дознаватели.
На съезде с КАД на проспект Культуры сгорела "Газель".Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU