2020-05-21T18:37:30+03:00
Общество

Дрозденко перевел Сосновый Бор в «желтую» зону из-за вспышки коронавируса

На 21 мая в городе атомщиков зафиксированы 60 подтвержденных диагнозов и 40 – предварительных
Петр КИБЕР
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В Сосновом бору 100 человек заразились коронавирусом.В Сосновом бору 100 человек заразились коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Еще один район Ленинградской области сменил «прописку». Вслед за Ломоносовским районом, перемещенным из «желтой зоны» в «красную», также, из-за вспышки коронавируса, из «зеленой» в «желтую» попал Сосновый Бор. Это произошло после обращения местных жителей к губернатору 47 региона.

- Обратите внимание на Сосновыи Бор, у нас на сегодня подтвержденных 60 случаев и 40 с первично положительным тестом. Это 100 человек на 65 тысяч населения. Мы опережаем города, находящиеся в «краснои » зоне! – написала в Инстаграм Александру Дрозденко жительница Соснового Бора Ольга Зыкова.

Ответ губернатора был практически моментальным: «С сегодняшнего дня вы в «желтой» зоне».

Конечно, вряд ли глава региона основывался только на словах девушки. Утром 21 мая сосновоборская медсанчасть опубликовала новые данные по коронавирусу. Так, с начала пандемии, в городе подтверждены 60 случаев заражения, 12 человек из них вылечились, 134 лежат в больницах, еще 35 лечатся дома.

Из 40 предварительно заболевших 12 лежат в инфекционном отделении медсанчасти, а 28 – на амбулаторном наблюдении.

Александр Дрозденко перевел Сосновый Бор в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Александр Дрозденко перевел Сосновый Бор в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дрозденко перевел Сосновый Бор в «желтую» зону из-за вспышки коронавируса
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