2020-05-21T20:21:08+03:00
Общество

Коронавирус нашли у сотрудников управления комитета по законности Санкт-Петербурга

Заболели двое человек, ответственных за соблюдение законодательства об административных штрафах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двое сотрудников из управления комитета по законности Санкт-Петербурга заболели коронавирусом.Двое сотрудников из управления комитета по законности Санкт-Петербурга заболели коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус подтвердился у двух сотрудников управления комитета по законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Первое заражение произошло еще в апреле, а следующее через несколько недель. Обо всем «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета.

- Эти сотрудники точно ни с кем не пересекались: ни с горожанами, ни с коллегами. Прием граждан у нас и вовсе начался только в мае. Заболевшие – из отдела управления по контролю за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга. Они работают на Кондратьевском проспекте, а совершенно не в Смольном. Сейчас сотрудники находятся на домашнем лечении, - сообщили в комитете.

Меры дезинфекции в управлении комитета приняли еще в апреле. Тогда на работу ходило только 10-15% сотрудников. А в мае там начался прием по рассмотрению протоколов петербуржцев, пойманных за прогулки в закрытых парках и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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