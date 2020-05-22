2020-05-22T19:39:14+03:00
Дом. Семья

Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации

Ранее зоологи забрали новорожденных малышей у матери, поскольку она не смогла бы их растить в Синопской набережной [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ладожское озеро выпустили двух братьев-нерпят после реабилитации. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»В Ладожское озеро выпустили двух братьев-нерпят после реабилитации. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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22 мая состоялся второй торжественный «выпускной» очередных нерпят, которых выходили сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Санкт-Петербурга. Малышей забрали еще в начале марта, когда они вместе с матерью дрейфовали на льдине, а потом прибились к Синопской набережной. Зоологи поняли, что самка не сможет выкормить детенышей у шумного мегаполиса, и забрали малышей на реабилитацию.

Малыши и тут не стали далеко отходить друг от друга и вместе вошли в воду. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Малыши и тут не стали далеко отходить друг от друга и вместе вошли в воду. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- Двух крохотных братьев-нерпят назвали Дикий Братец и Умный Братец, из-за их кардинально разных характеров и поведения. Малыши с первого дня очень трепетно относились друг к другу, поэтому даже в Центре их разместили в соседних прозрачных боксах, а после необходимого карантина содержали до выпуска вместе, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Водичка пришлась братцам по душе! Возвращаться не захотели, в отличие от Крошика. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Водичка пришлась братцам по душе! Возвращаться не захотели, в отличие от Крошика. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Нерпята с большой охотой улизнули с пляжа в воду. Они достаточно выкормлены и уже могут долгое время находиться в холодной Ладоге. Сейчас братцы вполне готовы к самостоятельной жизни. Любопытно, смогут ли они еще раз встретиться с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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