2020-05-22T20:02:24+03:00
Общество

Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19

В основном, пожилым пациентам требуется внимание и общение [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Волонтеры приступили к работе в госпитале для коронавирусных больных в "Ленэкспо". Фото: СмольныйВолонтеры приступили к работе в госпитале для коронавирусных больных в "Ленэкспо". Фото: Смольный
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Самоотверженные волонтеры, помогающие коронавирусным больным из госпиталя в «Ленэкспо», рассказали о своей работе. По словам ребят, они заняты целиком пожилыми пациентами, которым требуется, в основном, общение и ответы на самые простые бытовые вопросы. Также пенсионерам помогают в передвижении и кормлении.

- Основной запрос – это общение, его действительно не хватает людям. Волонтерам это в удовольствие. Для медперсонала наше присутствие тоже помощь: когда ты им готов помочь, поддержать, помочь развезти еду пациентам – им становится от этого легче и приятнее. Все это положительно влияет на общую атмосферу, что приводит к скорейшему выздоровлению, да и сотрудники меньше выгорают на работе, - считает доброволец Центра городских волонтеров Денис Моисеев.

Ребята слегка подстроили защитные костюмы под себя, чтобы было веселее. Фото: Смольный

Ребята слегка подстроили защитные костюмы под себя, чтобы было веселее. Фото: Смольный

Всем волонтерам, к слову, выдают костюмы биологической защиты, рассчитанные на 12 часов. Ребята творчески подходят к работе и пишут свои имена маркером прямо на средствах защиты, чтобы пенсионерам было удобнее к ним обращаться.

По данным на 22 мая 2020 года, в госпитале «Ленэкспо» от коронавируса легкой формы лечатся 370 пациентов, среди которых около 40 – пожилые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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