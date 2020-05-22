525 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за три неполных месяца

22 Май 2020 2020-05-22T23:11:03+03:00

Почти 525 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус с 1 марта по конец мая 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, что с 1 марта в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус уже 524 834 человека. Эти цифры озвучил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению COVID-19. Оказалось, что показатели охвата тестированием за неполные три месяца вполне радуют – они в 4 раза больше норматива.

- На 21 мая охват составил 239,5 тестов на 100 тысяч населения. Однако, увы, на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге нет. До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. А сейчас свободно только 11%, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, с 1 мая в Северной столице начали работать пять амбулаторных центров рентгеновской компьютерной томографии. Они нужны для лечения взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, а также внебольничной пневмонией. За 20 дней в таких больницах обследовали уже больше 7 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU