Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга могут отложить до сентября

22 Май 2020 2020-05-22T23:10:15+03:00

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Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга может состояться лишь в начале сентября. Об этом сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко. По его словам, сотни городских учреждений культуры, пострадавшие от ограничений по коронавирусу, получат поддержку местного бюджета. Также планируется и конкурс на субсидии некоммерческим организациям.

- Все мечтают о том, чтобы уже в июне начать хотя бы репетировать. И все хотят, чтобы как можно скорее открылись залы. Но мы понимаем, что все это может немножко затянуться, что действительно можно будет открываться ближе к сентябрю. Зато это позволит несколько снизить и накал эпидемиологических обстоятельств и ограничений, а также позволит нам в менее сложных условиях вернуться к обычному режиму работы, - рассказал чиновник в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Константин Сухенко добавил, что после восстановления работы учреждений культуры наполняемость залов все равно придется сократить ради соблюдения зрителями социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU