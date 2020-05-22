Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга могут отложить до сентября
Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга может состояться лишь в начале сентября. Об этом сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко. По его словам, сотни городских учреждений культуры, пострадавшие от ограничений по коронавирусу, получат поддержку местного бюджета. Также планируется и конкурс на субсидии некоммерческим организациям.
- Все мечтают о том, чтобы уже в июне начать хотя бы репетировать. И все хотят, чтобы как можно скорее открылись залы. Но мы понимаем, что все это может немножко затянуться, что действительно можно будет открываться ближе к сентябрю. Зато это позволит несколько снизить и накал эпидемиологических обстоятельств и ограничений, а также позволит нам в менее сложных условиях вернуться к обычному режиму работы, - рассказал чиновник в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
Константин Сухенко добавил, что после восстановления работы учреждений культуры наполняемость залов все равно придется сократить ради соблюдения зрителями социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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