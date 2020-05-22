Водитель грузовика задавил пассажирку «Мерседеса», сдавая задним ходом на улице Земледельческой
На улице Земледельческой грузовик задавил пассажирку «Мерседеса», двигаясь задним ходом. Все произошло около 19:45 возле дома №5 у заправки. По какой-то причине 25-летний водитель «Скании» не заметил легковушку, выполняя разворот на перекрестке. Пенсионер, управлявший «Мерседесом» двигался по Земледельческой улице от Белоостровской в сторону Студенческой, и в этот момент случилось страшное ДТП.
- 62-летнюю пассажирку зажало в салоне машины. В результате аварии она получила тяжелые травмы. Ее оперативно госпитализировали в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Женщину доставили из салона иномарки силами спасателей МЧС. Фото: vk.com/dorinspb
По сообщениям очевидцев, пострадавшую женщину вырезали из салона автомобиля благодаря своевременной помощи от спасателей МЧС. Судя по фотографиям с места происшествия, ремонт дорогостоящей иномарки может обойтись в круглую сумму, если он вообще имеет смысл после таких повреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU