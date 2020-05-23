Убийство беременной лосихи закончилось для двух браконьеров из Ленобласти условным сроком
Лодейнопольский городской суд Ленинградской области назначил по 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно двум браконьерам-приятелям, которые убили беременную лосиху в феврале 2019 года. Вдобавок товарищам дали трехлетний испытательный срок, а также их лишили права заниматься охотой на те же 3 года.
- Установлено, что мужчины не имели разрешения на добычу лося и действовали вне срока осуществления охоты на данного животного. Они проехали на снегоходах в лесной массив, где застрелили самку лося с эмбрионами, а после разделали тушу добычи, забрав мясо с собой и оставив останки добычи на месте происшествия, причинив тем самым Российской Федерации крупный ущерб, - сообщает пресс-служба судов Ленобласти.
Добавим, что один из браконьеров свою вину не признал, второй же согласился с обвинениями частично.
ИСТОЧНИК KP.RU