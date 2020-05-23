2020-05-23T01:57:27+03:00
Происшествия

Пожар разгорелся посреди ночи в общежитии СПбГУ в Петергофе

Огонь возник в подсобном помещении площадью 18 квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В общежитии СПбГУ в Петергофе разгорелся пожар. Фото: vk.com/iunivkВ общежитии СПбГУ в Петергофе разгорелся пожар. Фото: vk.com/iunivk
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В ночь с 22 на 23 мая в общежитии СПбГУ, что располагается в Петергофе на улице Ботанической в корпусе №4 дома №64, начался пожар. Испуганные студенты сообщили о происшествии спасателям МЧС, которые оперативно прибыли на место. Оказалось, что горела не одна из комнат, а подсобка.

- в 23:41 поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место происшествия установлено, что в здании общежития в подсобном помещении площадью 18 квадратных метров обгорела обстановка на площади 9 «квадратов». В 00:43 пожар успешно ликвидировали. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - доложили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Судя по фотографиям из соцсетей, потребовалась эвакуация, поскольку на улице виднелись группы ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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