Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек
За последние сутки эпидемиологическая ситуация в Северной столице обновилась. Несмотря на снижение количества зараженных, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек.
- В Петербурге подтверждено еще 6 смертей от коронавируса. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 113 летальных случая, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Более подробную информацию об умерших, их возрасте и сопутствующих болезнях, позже сообщит комитет здравоохранения.
Также в Петербурге замечается снижение числа выявленных зараженных. Так, на 23 мая, коронавирус подтвержден у 363 горожан. Еще 265 человек выздоровели. За время эпидемии это самое большое количество выписанных за один день пациентов.
На данный момент официально коронавирусом в городе болеют 9718 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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