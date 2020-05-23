Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко

23 Май 2020 2020-05-23T12:31:51+03:00

Больных с COVID-19 начали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге увеличилось количество медицинских учреждений, принимающих больных с новой коронавирусной инфекцией. В пятницу, 22 мая 2020 года, с заболевшими начали работать в 442-м окружном военном клиническом госпитале на Суворовском проспекте, 63. В субботу, 23 мая, свои двери открыла больница имени Кащенко.

- В военном госпитале для больных развернуто 50 коек. Туда в первую очередь будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов, - рассказали в Смольном.

В отделении больницы имени Кащенко на набережной Фонтанки, 132 развернуто 250 коек. Туда будут госпитализировать пациентов с установленными психическими расстройствами, нуждающихся в лечении в психиатрическом стационаре и у которых имеется лабораторно подтвержденная инфекция COVID-19 без клинических проявлений или с легкими клиническими проявлениями.

На данный момент в Санкт-Петербурге койки дня заболевших коронавирусом развернуты уже в 23 медицинских учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU