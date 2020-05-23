Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области

23 Май 2020 2020-05-23T12:49:56+03:00

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В одной семье в Ленинградской области чуть было не произошла трагедия. Около 10 часов вечера в пятницу, 22 мая 2020 года, двухлетняя девочка гуляла по участку дачного дома в поселке Селезнево, Выборгского района. Когда родители отвлеклись, она случайно упала в незакрытый колодец. Благо, малышку удалось спасти.

- Родители девочки находились в гостях у своих знакомых в дачном доме на улице 79-летия Победы в поселке Селезнево. По их недосмотру 2-летняя девочка, которая гуляла на участке возле дома, упала в незакрытый колодец, - сообщили в следственном комитете Ленинградской области.

Благо, ребенка быстро достали и вызвали скорую помощь. В больницу она была доставлена в тяжелом состоянии. В настоящий момент угрозы для ее жизни нет.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для проверки. После этого будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU