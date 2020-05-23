2020-05-23T12:49:56+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области

Ребенка достали и в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Двухлетний ребенок провалился в колодец на даче в ЛенобластиДвухлетний ребенок провалился в колодец на даче в ЛенобластиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В одной семье в Ленинградской области чуть было не произошла трагедия. Около 10 часов вечера в пятницу, 22 мая 2020 года, двухлетняя девочка гуляла по участку дачного дома в поселке Селезнево, Выборгского района. Когда родители отвлеклись, она случайно упала в незакрытый колодец. Благо, малышку удалось спасти.

- Родители девочки находились в гостях у своих знакомых в дачном доме на улице 79-летия Победы в поселке Селезнево. По их недосмотру 2-летняя девочка, которая гуляла на участке возле дома, упала в незакрытый колодец, - сообщили в следственном комитете Ленинградской области.

Благо, ребенка быстро достали и вызвали скорую помощь. В больницу она была доставлена в тяжелом состоянии. В настоящий момент угрозы для ее жизни нет.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для проверки. После этого будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области
Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек
На поминках родственники устроили стрельбу из-за наследства в Ленинградской области
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 23 мая 2020 года: Число выздоровевших превысило зараженных
Более 14,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В сети появилось видео героического спасения кота на большой высоте в Ленинградской области
Погода в Санкт-Петербурге 23 мая останется под влиянием антициклона
Пожар разгорелся посреди ночи в общежитии СПбГУ в Петергофе
Круизы парома «Принцесса Анастасия» отменили до середины июня
Родственников грудничка, брошенного на улице, разыскивают вторые сутки в Санкт-Петербурге
Добрый петербуржец помог утятам добраться до матери на оживленной дороге
Убийство беременной лосихи закончилось для двух браконьеров из Ленобласти условным сроком
Стала известна судьба пятерых детей, мать которых до смерти забил сожитель в Санкт-Петербурге
Умерших петербуржцев поместят под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории
Водитель грузовика задавил пассажирку «Мерседеса», сдавая задним ходом на улице Земледельческой
Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга могут отложить до сентября
525 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за три неполных месяца
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19
Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену
Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации