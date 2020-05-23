Молодые мамы бесплатно смогут повысить квалификацию в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и безработные мамы дошкольников могут пройти переобучение или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Советующее постановление подписал в субботу, 23 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов.
- Воспользоваться этой программой могут не менее 789 женщин. На ее реализацию в 2020 году запланировано выделить 36,5 миллионов рублей. Всего в 2020 году направят на обучение не менее 1800 женщин с детьми, - рассказали в Смольном.
Сейчас в дистанционном режиме учатся 172 женщины с детьми. Наиболее востребованные программы - бухгалтерский учёт и налогообложение, логистика, управление персоналом, документационный менеджмент. После снятия ограничительных мер будет открыт набор на очное обучение.
Для того, чтобы получить сертификат необходимо выбрать образовательную программу из реестра и подать заявку в любое Агентство занятости населения Санкт-Петербурга. Приступить к обучению можно будет в максимально короткие сроки, поскольку не нужно ждать комплектования группы.
ИСТОЧНИК KP.RU