Молодые мамы бесплатно смогут повысить квалификацию в Санкт-Петербурге

23 Май 2020 2020-05-23T13:38:23+03:00

Губернатор подписал постановление для поддержки, на которую выделено более 36 миллионов рублей

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В Санкт-Петербурге женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и безработные мамы дошкольников могут пройти переобучение или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Советующее постановление подписал в субботу, 23 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов.

- Воспользоваться этой программой могут не менее 789 женщин. На ее реализацию в 2020 году запланировано выделить 36,5 миллионов рублей. Всего в 2020 году направят на обучение не менее 1800 женщин с детьми, - рассказали в Смольном.

Сейчас в дистанционном режиме учатся 172 женщины с детьми. Наиболее востребованные программы - бухгалтерский учёт и налогообложение, логистика, управление персоналом, документационный менеджмент. После снятия ограничительных мер будет открыт набор на очное обучение.

Для того, чтобы получить сертификат необходимо выбрать образовательную программу из реестра и подать заявку в любое Агентство занятости населения Санкт-Петербурга. Приступить к обучению можно будет в максимально короткие сроки, поскольку не нужно ждать комплектования группы.

ИСТОЧНИК KP.RU