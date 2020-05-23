2020-05-23T13:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 мая 2020 года: Еще 16 человек заразились

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 23 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии на 23 мая 2020 годаЕще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии на 23 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

"Комсомольская правда - Петербург" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости а 23 мая 2020 года говорят о том, что общее число зараженных достигло 300 человек. Накануне было выявлено еще 16 случаев.

- В Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве - 3, ДНТ «Северные просторы» - 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви- 2, Лахколампи - 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусной инфекции в республике.

Также за последние сутки выздоровели 7 человек. Все пациенты находились в Петрозаводске. Общее число полностью вылечившихся от коронавируса уже достигло 115 человек. Число умерших по прежнему - 2. Новых случаев зарегистрировано не было.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 10 за последние сутки. Всем пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй детеныш бизона родился в заповеднике в Ленинградской области
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года установило рекорд
Мужчину, насмерть забившего мать пятерых детей сковородкой, отправили в СИЗО на два месяца
Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» получили 14 семей в Санкт-Петербурге
Двухлетний мальчик отравился марганцовкой в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 мая 2020 года: Еще 16 человек заразились
Молодые мамы бесплатно смогут повысить квалификацию в Санкт-Петербурге
Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области
Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек