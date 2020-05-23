Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 мая 2020 года: Еще 16 человек заразились

23 Май 2020 2020-05-23T13:56:10+03:00

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии на 23 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 23 мая 2020 года

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"Комсомольская правда - Петербург" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости а 23 мая 2020 года говорят о том, что общее число зараженных достигло 300 человек. Накануне было выявлено еще 16 случаев.

- В Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве - 3, ДНТ «Северные просторы» - 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви- 2, Лахколампи - 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусной инфекции в республике.

Также за последние сутки выздоровели 7 человек. Все пациенты находились в Петрозаводске. Общее число полностью вылечившихся от коронавируса уже достигло 115 человек. Число умерших по прежнему - 2. Новых случаев зарегистрировано не было.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 10 за последние сутки. Всем пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU