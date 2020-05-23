2020-05-23T14:33:28+03:00
Происшествия

Двухлетний мальчик отравился марганцовкой в Санкт-Петербурге

Ребенок получил химические ожоги желудка и пищевода
Лилия КОЗЛОВА
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Ребенок отравился марганцовкой по недосмотру матери в ПетербургеРебенок отравился марганцовкой по недосмотру матери в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге врачи детской больницы №2 спасают двухлетнего мальчика, который отравился марганцовкой. В субботу, 23 мая 2020 года, стало известно, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Детали произошедшего выяснила полиция города.

- В час ночи 23 мая в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о том, что в 14:43 часов 22 мая из дома 151, корпус 1, по проспекту Ветеранов был госпитализирован двухлетний мальчик, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

У ребенка диагностировали химические ожоги слизистых оболочек ротовой полости, пищевода,

желудка пергаманатом калия. Состояние маленького пациента при поступлении в больницу оценивалось как тяжелое.

Полиция выяснила, что малыш живет в полноценной семье: маме, домохозяйке, 32 года, отцу 34 года, работает кладовщиком. ЧП произошло в час дня, недосмотру мамы ребенок съел марганцовку.

Семья на профилактическом учете не состоит. Мальчик находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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