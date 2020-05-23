Двухлетний мальчик отравился марганцовкой в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге врачи детской больницы №2 спасают двухлетнего мальчика, который отравился марганцовкой. В субботу, 23 мая 2020 года, стало известно, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Детали произошедшего выяснила полиция города.
- В час ночи 23 мая в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о том, что в 14:43 часов 22 мая из дома 151, корпус 1, по проспекту Ветеранов был госпитализирован двухлетний мальчик, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
У ребенка диагностировали химические ожоги слизистых оболочек ротовой полости, пищевода,
желудка пергаманатом калия. Состояние маленького пациента при поступлении в больницу оценивалось как тяжелое.
Полиция выяснила, что малыш живет в полноценной семье: маме, домохозяйке, 32 года, отцу 34 года, работает кладовщиком. ЧП произошло в час дня, недосмотру мамы ребенок съел марганцовку.
Семья на профилактическом учете не состоит. Мальчик находится под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU