Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» получили 14 семей в Санкт-Петербурге

23 Май 2020 2020-05-23T15:01:51+03:00

Одна из семей отмечена званием первой степени, также все получили денежные премии

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В Санкт-Петербурге в субботу, 23 мая 2020 года, присуждены почетные звания «За заслуги в воспитании детей». Такого внимания удостаиваются семьи, которые ведут здоровый, добропорядочный образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии как родных, так и усыновленных детей.

- В 2020 году это звание и премии получат 14 петербургских семей. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, - сообщил Смольный.

Почетное звание первой степени и премию 100 тысяч рублей получит семья Шурыгиных. Почетное звание второй степени и премии 50 тысяч рублей получат семьи Баевых, Лактионовых и Сагань. Почетное звание третьей степени и премию 25 тысяч рублей - семьи Адаменко, Бушуевых, Виноградовых, Зарха и Маркушиной, Злобиных, Калининых, Малаховских, Поляковых, Серебряковых и Яковлевых.

Звание I степени дается семьям с 10 и более детей, II – от семи до девяти детей и III степени семьям где 5-6 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU