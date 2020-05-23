2020-05-23T18:53:52+03:00
Общество

Умерла заболевшая коронавирусом врач-кардиолог в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Литвиновой
Лилия КОЗЛОВА
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От коронавируса умерла врач-кардиолог больницы №26 Галина Литвинова / Фото: Городская больница №26От коронавируса умерла врач-кардиолог больницы №26 Галина Литвинова / Фото: Городская больница №26
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В Санкт-Петербурге снова потеря среди медиков. В субботу, 23 мая 2020 года, стало известно, что от коронавирусной инфекции умерла врач-кардиолог, заведующая 1 кардиологическим отделением городской больницы №25 Галина Анатольевна Литвинова. Медик скончалась 22 мая.

- Несколько лет работала под ее руководством, благодаря ей я поняла, что такое быть врачом. Этот неоценимый вклад всегда выручает в моей профессии. Это большая утрата. Верится с трудом..., - появилась запись на странице больницы в социальной сети под сообщением о смерти врача.

Галина Литвинова с 1993 года трудилась в этой больнице. За эти годы она помогла восстановить здоровье тысячам больных. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с утратой, отметив, что она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному.

- Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу, - сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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