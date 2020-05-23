2020-05-23T19:31:22+03:00
Общество

Александр Беглов поздравил мусульман Санкт-Петербурга с праздником Ураза-Байрам

В этом году из-за пандемии коронавируса верующих попросили праздновать дома
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-БайрамБеглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-БайрамФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов поздравил председателя Духовного Управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятеля Санкт-Петербургской Соборной мечети муфтия Равиля Панчеева и всех мусульман города с праздником Ураза-Байрам, который будет отмечаться 24 мая 2020 года.

- Пусть этот светлый долгожданный праздник принесет в каждый дом радость, благополучие и надежду на лучшее. Уверен, что мы и дальше вместе будем следовать традициям добрососедства, мира и согласия, – говорится в поздравлении.

Глава города отметил, что праздник окончания поста – один из самых значимых в исламе. Он является неотъемлемой частью духовного наследия нашего многонационального народа, напоминает о вечных нравственных ценностях: милосердии, сострадании, справедливости.

Александр Беглов пожелал всем здоровья, вдохновения, успехов во всех делах и начинаниях на благо людям и нашего города.

Напомним, что в этом году в связи с пандемией коронавируса верующим придется отмечать праздник дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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