Два человека погибли в пожаре в жилой квартире на Северном проспекте в Санкт-Петербурге

23 Май 2020 2020-05-23T20:36:46+03:00

Два человека погибли в пожаре на Северном проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Из горящего дома спасатели эвакуировали 15 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

Жуткий пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вечером в субботу, 23 мая 2020 года, загорелась жилая квартира в доме на Северном проспекте. Огонь мгновенно охватил комнату и коридор. Прибывшие на место пожарные бросились эвакуировать людей. Но оказалось, что уже есть жертвы.

- В 19:12 часов поступило сообщение о пожаре в доме 16, корпус 1, по Северному проспекту. Горела двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров, расположенная на 8-м этаже здания, - сообщили в МЧС Петербурга.

Спасатели эвакуировали 15 человек из квартир, расположенных на этаж выше и ниже. В самой квартире горела комната и коридор. Огонь поглотил 20 квадратных метров помещения.

В горящей квартире спасатели обнаружили два трупа.

В 19:39 пожар был локализован. На месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.

Смертельный пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 23 мая 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU