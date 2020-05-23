Два человека погибли в пожаре в жилой квартире на Северном проспекте в Санкт-Петербурге
Жуткий пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вечером в субботу, 23 мая 2020 года, загорелась жилая квартира в доме на Северном проспекте. Огонь мгновенно охватил комнату и коридор. Прибывшие на место пожарные бросились эвакуировать людей. Но оказалось, что уже есть жертвы.
- В 19:12 часов поступило сообщение о пожаре в доме 16, корпус 1, по Северному проспекту. Горела двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров, расположенная на 8-м этаже здания, - сообщили в МЧС Петербурга.
Спасатели эвакуировали 15 человек из квартир, расположенных на этаж выше и ниже. В самой квартире горела комната и коридор. Огонь поглотил 20 квадратных метров помещения.
В горящей квартире спасатели обнаружили два трупа.
В 19:39 пожар был локализован. На месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.
Смертельный пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 23 мая 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU