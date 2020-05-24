2020-05-24T12:07:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Самому молодому из 20 умерших от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге было 28 лет

Всплеск числа зарегистрированных смертей объяснили переменами в темпах работы специалистов
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Больших суточных чисел погибших от коронавируса в Петербурге можно ожидать и в последующие дниБольших суточных чисел погибших от коронавируса в Петербурге можно ожидать и в последующие дниФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

20 смертей от коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге за последние сутки, общее число умерших от коронавируса на 24 мая 2020 года составило 133 человека.

– 20 пациентов, смерть которых от коронавирусной инфекции подтвердила комиссия по анализу летальных исходов, скончались в апреле и начале мая, – сообщают в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Среди них – девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией. Пациенты страдали хроническими заболеваниями: гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов и кардиосклерозом.

Резкий суточный прирост числа погибших от инфекции объяснили не изменениями темпов распространения самого вируса, а переменами в работе комиссии по летальным исходам.

– Комиссия увеличила интенсивность своей работы, – отмечают в ведомстве. – 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза.

В связи с новым режимом работы комиссии больших суточных чисел погибших от коронавируса в Петербурге можно ожидать и в последующие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Петербурга сбил человека и въехал в магазин из-за замечания о парковке на газоне
В 11 городах Ленинградской области установили «транзитный» режим из-за коронавируса
Крейсер «Аврора» отметил 120-летие
Самому молодому из 20 умерших от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге было 28 лет
10 365 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки
Лужа во дворах Кингисеппа «отмечает» 10-летний юбилей
Коронавирус в Карелии, последние новости на 24 мая 2020 года: Заразилось еще 16 человек
Погода в Санкт-Петербурге 24 мая порадует солнцем и теплом
Беглов поручил провести расследование после смерти петербурженки, которой четыре раза отказала «скорая помощь»
Два человека погибли в пожаре в жилой квартире на Северном проспекте в Санкт-Петербурге
Александр Беглов поздравил мусульман Санкт-Петербурга с праздником Ураза-Байрам
Умерла заболевшая коронавирусом врач-кардиолог в Санкт-Петербурге
Второй детеныш бизона родился в заповеднике в Ленинградской области
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года установило рекорд
Мужчину, насмерть забившего мать пятерых детей сковородкой, отправили в СИЗО на два месяца
Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» получили 14 семей в Санкт-Петербурге
Двухлетний мальчик отравился марганцовкой в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 мая 2020 года: Еще 16 человек заразились
Молодые мамы бесплатно смогут повысить квалификацию в Санкт-Петербурге
Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области
Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек