Самому молодому из 20 умерших от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге было 28 лет
20 смертей от коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге за последние сутки, общее число умерших от коронавируса на 24 мая 2020 года составило 133 человека.
– 20 пациентов, смерть которых от коронавирусной инфекции подтвердила комиссия по анализу летальных исходов, скончались в апреле и начале мая, – сообщают в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Среди них – девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией. Пациенты страдали хроническими заболеваниями: гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов и кардиосклерозом.
Резкий суточный прирост числа погибших от инфекции объяснили не изменениями темпов распространения самого вируса, а переменами в работе комиссии по летальным исходам.
– Комиссия увеличила интенсивность своей работы, – отмечают в ведомстве. – 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза.
В связи с новым режимом работы комиссии больших суточных чисел погибших от коронавируса в Петербурге можно ожидать и в последующие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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